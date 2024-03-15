Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu:

A Millî Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. #BizimÇocuklar???? pic.twitter.com/pLBpqFbEPh