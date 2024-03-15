Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!

Son dakika haberi... A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:36
Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu: 


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