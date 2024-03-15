Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!
Son dakika haberi... A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.
Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.
Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu:
A Millî Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. #BizimÇocuklar???? pic.twitter.com/pLBpqFbEPh— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) March 15, 2024
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