Son dakika... Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Kuntz açıklaması
Almanya Futbol Federasyonu, U21 Milli Takımı Hocası Stefan Kuntz'un Türk Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.
Almanya Futbol Federasyonu ve Stefan Kuntz sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanlık Kurulu; Stefan Kuntz'un, Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul etmesi halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.
Almanya Futbol Federasyonu: "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir. U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
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