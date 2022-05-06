Son Dakika: Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü
Gaziantep FK ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı, Altay ve Çaykur Rizespor Süper Lig'de küme düşen son iki takım oldu.
Süper Lig'e veda eden son iki takım Altay ve Çaykur Rizespor oldu.
Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından hangi takımın küme düşeceği sorusu yanıt buldu. Gaziantep FK, Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca Altay ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'e veda etti.
Gaziantep FK, Kayserispor beraberliğinin ardından puanını 43 yaptı. Bu sonucun ardından 33 puanlı Altay ve Çaykur Rizespor'un kümede kalma şansları kalmadı.
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