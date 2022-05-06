Son Dakika: Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü

06 Mayıs 2022 Cuma, 21:56

Süper Lig'e veda eden son iki takım Altay ve Çaykur Rizespor oldu.

Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından hangi takımın küme düşeceği sorusu yanıt buldu. Gaziantep FK, Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca Altay ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'e veda etti.

Gaziantep FK, Kayserispor beraberliğinin ardından puanını 43 yaptı. Bu sonucun ardından 33 puanlı Altay ve Çaykur Rizespor'un kümede kalma şansları kalmadı.