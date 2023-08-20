Son Dakika: Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'da forma giyen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı.
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon İtalyan ekip Pisa'da 36 maçta forma giyerken 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
ZALGIRIS MAÇINDA SÜRE ALMIŞTI
Rumen oyuncu bu sezon Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarında da süre almıştı.
Dikkatli bakıyor musunuz? ??????? pic.twitter.com/7G2dlNPNaa— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 20, 2023
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