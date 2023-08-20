Son Dakika: Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı resmen açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'da forma giyen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:13
Son Dakika: Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı resmen açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon İtalyan ekip Pisa'da 36 maçta forma giyerken 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

ZALGIRIS MAÇINDA SÜRE ALMIŞTI

Rumen oyuncu bu sezon Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarında da süre almıştı.


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