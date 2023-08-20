Son Dakika: Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı resmen açıkladı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:13

Güncelleme: 20.08.2023 - 20:40

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon İtalyan ekip Pisa'da 36 maçta forma giyerken 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

ZALGIRIS MAÇINDA SÜRE ALMIŞTI

Rumen oyuncu bu sezon Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarında da süre almıştı.