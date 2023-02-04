Son dakika: Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:03

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:10

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevi bıraktı.

"BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Ömer Erdoğan, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Başta Faruk başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim günden bu yana Ankaragücü taraftarı bana inanılmaz destek verdi. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması" diye konuştu.



Genç teknik direktör ayrıca, "Bu kararım hem camia için hem de kendim için hayırlısı olacağı için" ifadelerini kullandı.