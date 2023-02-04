Ali Koç duyurdu: Süper Lig'e yarı-otomatik ofsayt sistemi geliyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Süper Lig'de yarı-otomatik ofsayt sisteminin uygulanacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:57
Ali Koç duyurdu: Süper Lig'e yarı-otomatik ofsayt sistemi geliyor!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, gelecek sezondan itibaren yarı-ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Cuma günü federasyona bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek."


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