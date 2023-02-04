Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 2 golle geçti
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı.
KARAGÜMRÜK'ÜN BERABERLİK SERİSİ SON BULDU
Ankaragücü'nde Pedrinho, 31. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 4 maçlık beraberlik serisine son verdi ve 26 puana yükseldi. MKE Ankaragücü, 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
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