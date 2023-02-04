Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 2 golle geçti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:47
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 2 golle geçti
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Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı.

KARAGÜMRÜK'ÜN BERABERLİK SERİSİ SON BULDU

Ankaragücü'nde Pedrinho, 31. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 4 maçlık beraberlik serisine son verdi ve 26 puana yükseldi. MKE Ankaragücü, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.


Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Fabio Borini mbaye diagne

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