Son dakika: Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

Son dakika... Barış Alper Yılmaz, Rize yolunda trafik kazası geçirdi.

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:13
Son dakika: Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.


Barış Alper Yılmaz galatasaray trafik kazası

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