Galatasaray sezonu açtı!
Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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