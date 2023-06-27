Galatasaray sezonu açtı!

Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 22:58
Galatasaray sezonu açtı!
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Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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