Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'te sona geldi!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Ante Rebic transferinde sona yaklaştığı ifade edildi.
Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona çok yakın.
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş Ante Rebic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ante Rebic
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Haberde Rebic'in hafta sonu İstanbul'a geleceği, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atacağı bildirildi.
30 yaşındaki Hırvat futbolcu sol forvet olarak görev yapıyor.
Rebic, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- İstanbul'da ulaşım zammında son karar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- 'Değişim' paylaşımının ardından dikkat çeken kulis
- İbrahim Saraçoğlu gençleşmenin sırrını açıkladı!
- Cumhur'da 'zam' çatlağı!
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!