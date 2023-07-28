Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'te sona geldi!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Ante Rebic transferinde sona yaklaştığı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:34
Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'te sona geldi!
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Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona çok yakın.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş Ante Rebic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Ante Rebic

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Haberde Rebic'in hafta sonu İstanbul'a geleceği, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atacağı bildirildi.

30 yaşındaki Hırvat futbolcu sol forvet olarak görev yapıyor.

Rebic, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapmıştı.


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