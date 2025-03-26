Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:37

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:51

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile derbinin hakemini açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Yasin Kol

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler ise şu şekilde:

28 Mart Cuma

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan

16:00 Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

29 Mart Cumartesi

13:30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16:00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

20:30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler