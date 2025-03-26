Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile derbinin hakemini açıkladı.
TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.
Yasin Kol
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler ise şu şekilde:
28 Mart Cuma
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan
16:00 Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
29 Mart Cumartesi
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16:00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
20:30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler
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