Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistik!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:13

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:13

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Beşiktaş, bu sezon topladığı puanların çoğunu Tüpraş Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda elde etmesine rağmen istikrarsız bir performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 8 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı.

Ligde namağlup lider durumda bulunan Galatasaray ise deplasmanlarda son derece etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, konuk ekip olarak çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE BİR KEZ SERİ YAPTI

Sezona üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, Dolmabahçe'de ilk 4 maçını kazanarak taraftarını şampiyonluk için heyecanlandırdı.

İç sahada oynadığı maçlarda Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u peş peşe mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek evinde ilk yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki iç saha mücadelesinde ise Göztepe karşısında şok bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İzmir temsilcisi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca Göztepe müsabakayı 4-2 kazandı.

Beşiktaş'ın üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışından uzaklaşmaya başladığı döneme gelen bu mağlubiyet, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Tüpraş Stadı'nda görev aldığı son lig maçı oldu.

Üst üste gelen iki mağlubiyetin ardından derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldı. Sipay Bodrum FK'yi yenerek ligin ilk bölümünü evinde galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ın iç sahadaki istikrarsız performansı Reeder Samsunspor maçıyla devam etti. Karadeniz temsilcisiyle golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Trabzonspor ve Bellona Kayserispor'u yenerek toparlanma işaretleri verse de içerideki son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 yenildi.

EN ÇOK GOLÜ İÇERİDE YEDİ

Ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan Beşiktaş, bu sezon kalesinde gördüğü 26 golün 15'ine iç sahada engel olamadı.

Beşiktaş'a evinde en çok golü atan takım 4 golle Göztepe olurken, Kasımpaşa da siyah-beyazlı rakibi karşısında 3 puanı 3 gol atarak aldı.

Bu iki ekibin yanı sıra siyah-beyazlılar karşısında Tüpraş Stadı'nda gol sevinci yaşayan takımlar Antalyaspor (2), Eyüpspor (1), Alanyaspor (1), Bodrum FK (1), Trabzonspor (1) ve Gaziantep FK (2) oldu.

DOLMABAHÇE'NİN KRALI IMMOBILE

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, 9 farklı siyah-beyazlı oyuncu gol attı.

Sezon başında takıma katılan Ciro Immobile, iç sahada oynadığı maçlarda takımının gol yükünü sırtladı. İtalyan futbolcu, kaydettiği 7 golle en fazla gol sevinci yaşayan Beşiktaşlı futbolcu oldu.

Immobile'yi 4 golle siyah-beyazlıların bir başka yıldızı Rafa Silva takip ederken, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi 2'şer kez rakip kalecileri mağlup etti.

Dokuz farklı Beşiktaşlı oyuncunun yanı sıra Göztepeli Malcom Bokele ile Trabzonsporlu Arseniy Batagov da kendi kalelerine attıkları gollerle Beşiktaş'ın hanesine 2 gol yazdırdı.

Sezonun ilk yarısını siyah-beyazlı takımda tamamlayan ve ligin ikinci bölümünde İtalya temsilcisi Fiorentina'ya giden Cher Ndour'la birlikte Gedson Fernandes, Milot Rashica, Alex Oxlade Chamberlain ve Joao Mario da bir kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY DIŞARIDA DA YENİLGİSİZ

Ligin geride kalan 28 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, iç sahadaki dominant performansını deplasmana da taşıdı.

Rakiplerine konuk olduğu 13 maçta sadece 2 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 11 mücadeleyi galibiyetle noktaladı ve 35 puan aldı.

Deplasmanlarda 33 gol kaydeden Galatasaray, 13 kez topu ağlarında gördü.

Bu sezon dış saha macerasına üst üste 8 galibiyet alarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk puan kaybını Atakaş Hatayspor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak yaşadı.

Galatasaray'a deplasmanda puan kaybı yaşatan bir başka takım ise Kasımpaşa oldu. 6 gole sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 85. dakikaya 3-2 önde girse de Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in golüyle maç 3-3 sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, deplasmanda 33 gol kaydederken en farklı galibiyetlerini Adana Demirspor ve Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-kırmızılılar, iki maçtan da 5-1'lik skorla ayrıldı.