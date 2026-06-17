Son Dakika... Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibi Midtjylland oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kuralar çekildi ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı.
Buna göre; Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 23-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, ilk maçı sahasında oynayacak ve ardından rövanş maçı için deplasmana gidecek.
MUHTEMEL RAKİPLER KİMLERDİ?
- Midtjylland
- Anderlecht
- Viktoria Plzen
- Vojvodina-Ferencvaros galibi
- Karabağ-Vestri galibi