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Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

17.06.2026 08:54:00
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Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin final serisi üçüncü maçında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayımlanacak.

Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.

İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Basketbol Süper Ligi

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