Avrupa'da kura heyecanı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belli olacak

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nn muhtemel rakipleri şöyle:
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Hearts
Gornik Zabrze
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ferencvaros'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Karabağ'ın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Benfica
Viktoria Plzen
Midtjylland
PAOK
Anderlecht
Pafos
Maccabi Tel Aviv
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Vllaznia'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Panevezys
Neftçi
Motherwell
Vikingur'un ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
La Fiorita'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
DAC Dunajska Streda
GAIS
IFK Göteborg
Varazdin
Beitar Jerusalem
Zira'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Decic'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Dila Gori ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Zilina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
Vojvodina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
BATE Borisov ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Hapoel Tel Aviv
Paks
Debrecen
Polissya Zhytomyr
LNZ Cherkasy
Zeleznicar Pančevo
Universitatea Cluj'un ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
Sarajevo'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Atletic Club d'Escaldes'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
St Joseph's'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Santa Coloma'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Dinamo Tbilisi'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Alashkert'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Koper'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Bravo'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı
Aluminij ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
Zimbru Chisinau
Valur
Auda
CSKA 1948
Shelbourne
Derry City'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
Vestri'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni
Dukagjini
Valletta
Coleraine