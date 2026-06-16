Avrupa'da kura heyecanı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belli olacak

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nn muhtemel rakipleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Hearts

Gornik Zabrze

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ferencvaros'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Karabağ'ın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Benfica

Viktoria Plzen

Midtjylland

PAOK

Anderlecht

Pafos

Maccabi Tel Aviv

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Vllaznia'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Panevezys

Neftçi

Motherwell

Vikingur'un ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

La Fiorita'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

DAC Dunajska Streda

GAIS

IFK Göteborg

Varazdin

Beitar Jerusalem

Zira'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Decic'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Dila Gori ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Zilina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

Vojvodina ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

BATE Borisov ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Hapoel Tel Aviv

Paks

Debrecen

Polissya Zhytomyr

LNZ Cherkasy

Zeleznicar Pančevo

Universitatea Cluj'un ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

Sarajevo'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Atletic Club d'Escaldes'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

St Joseph's'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Santa Coloma'nın ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Dinamo Tbilisi'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Alashkert'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Koper'in ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Bravo'nun ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kazananı

Aluminij ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

Zimbru Chisinau

Valur

Auda

CSKA 1948

Shelbourne

Derry City'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

Vestri'nin ilk turda dahil olacağı eşleşmenin kaybedeni

Dukagjini

Valletta

Coleraine