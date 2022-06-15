Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss transferini duyurdu

Beşiktaş, Wolverhampton oyuncusu Romain Saiss transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:10
Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss transferini duyurdu
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Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

 


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