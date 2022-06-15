Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss transferini duyurdu
Beşiktaş, Wolverhampton oyuncusu Romain Saiss transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
Romain Ghanem Paul Saiss'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 15, 2022
https://t.co/gU2jauJp4L pic.twitter.com/eTNv27JWFN
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