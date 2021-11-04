Son dakika... Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

04 Kasım 2021 Perşembe, 13:18

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

12. HAFTANIN HAKEMLERİ