Son dakika... Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan "Beşiktaş-Trabzonspor" mücadelesini Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 13:18
Son dakika... Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

12. HAFTANIN HAKEMLERİ



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