Trabzonspor, Beşiktaş karşısında namağlup unvanını korumaya çalışacak
Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor.
Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı.
Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.
LİGDE 241 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da Gervinho ve Peres sakatlıkları, Edgar da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Kasık ağrısı bulunan Cornelius'un durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
YOLCULUK YARIN
Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı için yarın İstanbul'a gidecek.
Karadeniz ekibi, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.
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