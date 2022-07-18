Son Dakika: Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:23

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı.

Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi.

Josef'in İstanbul'da yapılacak son kontrollerinin ardından ameliyat olması ve sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Josef'e dizindeki sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır.

Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."