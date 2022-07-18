Son Dakika: Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber
Beşiktaş'a Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı.
Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi.
Josef'in İstanbul'da yapılacak son kontrollerinin ardından ameliyat olması ve sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş, Josef'e dizindeki sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır.
Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."
Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 18, 2022
https://t.co/sZWXOKrTaD pic.twitter.com/3aV7qLx06U
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 5’li çete lobisine ret!
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...