Son Dakika: Beşiktaş'a Kenan Karaman şoku
Beşiktaş, Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'a bir sakatlık haberi de Kenan Karaman'dan geldi.
Siyah-beyazlıların İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden Karaman’ın İspanya’da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edildi.
Beşiktaş, Kenan Karaman’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.
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