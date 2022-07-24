Son Dakika: Beşiktaş'a Kenan Karaman şoku

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:16
Son Dakika: Beşiktaş'a Kenan Karaman şoku
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Beşiktaş'a bir sakatlık haberi de Kenan Karaman'dan geldi.

Siyah-beyazlıların İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden Karaman’ın İspanya’da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edildi.

Beşiktaş, Kenan Karaman’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.


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