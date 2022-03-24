Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'da

24 Mart 2022 Perşembe, 23:36

Siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'yle yolları ayırma kararı almasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta yapılacak imza töreninde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak.

Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.



