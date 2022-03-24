Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'yle yolları ayırma kararı almasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.
46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta yapılacak imza töreninde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak.
Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.
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