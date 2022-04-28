Son Dakika: Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

28 Nisan 2022 Perşembe, 16:06

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz tarafından 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır.

Seçime girecek tüm Kurulların Başkan adaylarının Tüzüğümüz hükmü gereği en geç 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Divan Kurulu Başkanlığımıza adaylık başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kulüp Tüzüğümüzün 35. maddesi hükümlerine göre seçimlerde Kulüp başkanlığına aday olabilmek için her bir adayın en az 250 Kongre Üyemiz tarafından dilekçeyle önerilmesi gerekmektedir. Her bir başkan adayının toplaması gereken en az 250 imzalı dilekçe; noter tasdikli veya kulüp binamızdaki Divan Başkanlığında divan yöneticisi huzurunda ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Kongre Üyelerimiz, 09 Mayıs -19 Mayıs 2022 tarihleri arasında hafta içi ve 14 Mayıs Cumartesi günü dahil 13:30-16:30 saatleri arasında kulüp binamızda başkan adaylarına öneri imzası verebileceklerdir.

Bir Kongre Üyemiz, ancak bir başkan adayı için önerge verebilir.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur."