Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den kötü haber
Son dakika... Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçında sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a bir kötü haber de Belçikalı golcüsünden geldi.
Batshuayi, Adana Demirspor maçında aldığı darbe nedeniyle bugün yapılan antrenmana çıkmadı.
TRT Spor'un haberine göre, sağ dizinden sakatlık yaşatan Belçikalı oyuncu, siyah beyazlıların cuma günü oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek.
Belçikalı golcü, 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Batshuayi'nin ne zaman sahalara döneceği ise yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak. Öte yandan syah-beyazlılarda Rachid Ghezzal de sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.
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