Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ortalık birbirine girdi

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:10
<p>Beşiktaş'ın evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maç, geceye damgasını vurdu.</p>

Beşiktaş'ın evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maç, geceye damgasını vurdu.

<p>Beşiktaş maçına yedek başlayan Mario Balotelli, dakika 67'de oyuna dahil oldu. 79'da gol atan İtalyan oyuncu, golün ardından Beşiktaş yedke kulübesine doğru giderek hareket yapınca ortalık karıştı.&nbsp;</p>

Beşiktaş maçına yedek başlayan Mario Balotelli, dakika 67'de oyuna dahil oldu. 79'da gol atan İtalyan oyuncu, golün ardından Beşiktaş yedke kulübesine doğru giderek hareket yapınca ortalık karıştı. 

<p>Golün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a doğru beynini gösteren bir hareket yapan Balotelli, ardından Yalçın'ı eliyle gösterdi.</p>

Golün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a doğru beynini gösteren bir hareket yapan Balotelli, ardından Yalçın'ı eliyle gösterdi.

<p>Bu hareket sonrası Beşiktaş yedek kulübesi ayaklandı; herkes birbirini sakinleştirmeye çalıştı. Balotelli de hareketi yüzünden sarı kart gördü.</p>

Bu hareket sonrası Beşiktaş yedek kulübesi ayaklandı; herkes birbirini sakinleştirmeye çalıştı. Balotelli de hareketi yüzünden sarı kart gördü.

<p>Maçın uzatmalarında gelen Adana Demirspor golünün ardından Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin yanından geçerek yardımcı antrenör Murat Şahin'e doğru hareketler yaptı.&nbsp;</p>

Maçın uzatmalarında gelen Adana Demirspor golünün ardından Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin yanından geçerek yardımcı antrenör Murat Şahin'e doğru hareketler yaptı. 

<p>Siyah-beyazlılar, Balotelli'nin üzerine yürümek istedi; Adana Demirspor oyuncuları da buna engel olmak niyetiyle araya girdi. Tartışmalar soyunma odası koridorlarında da devam etti.</p>

Siyah-beyazlılar, Balotelli'nin üzerine yürümek istedi; Adana Demirspor oyuncuları da buna engel olmak niyetiyle araya girdi. Tartışmalar soyunma odası koridorlarında da devam etti.

<p>Sergen Yalçın, 2013'te İtalyan oyuncu için "Bu çocuğun beyni yok" ifadelerini kullanmış; Beşiktaş'a transferi gündem olunca da oyuncuyu istemediğini açıkça belirtmişti.</p>

Sergen Yalçın, 2013'te İtalyan oyuncu için "Bu çocuğun beyni yok" ifadelerini kullanmış; Beşiktaş'a transferi gündem olunca da oyuncuyu istemediğini açıkça belirtmişti.

<p>Skoru 3-2'ye getiren isim olan Balotelli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyouz." notu düştü ve "beyin, kucaklayan yüz ile omuz silken adam" emojilerini kullandı.</p>

Skoru 3-2'ye getiren isim olan Balotelli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyouz." notu düştü ve "beyin, kucaklayan yüz ile omuz silken adam" emojilerini kullandı.

<p>Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçın ardından, "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçın ardından, "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" ifadelerini kullandı. 

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