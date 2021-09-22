Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ortalık birbirine girdi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçın ardından, "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" ifadelerini kullandı.
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