Tümer Metin'den Beşiktaş - Adana Demirspor maçı değerlendirmesi

“Sahanın içinde futbolcu motivasyonunu yukarı çekecek şeyler bulur Michael Jordan gibi. Sevgili Balotelli bunları yaparken bunları bir gün kendisine yapılacağını da düşünecek. Birisi de seni tahrik etmeye çalışır. Senin yaptığın gibi sana da bir davranış gelir, o zaman ne yapacağın önemli. Balotelli ekstra motive olmuş, kendisini yukarıda tutmuş. Ben oyuncu – teknik adam ilişkisinin saha içerisinde maç oynanırken bir sınırda kalması tarafındayım. Herkes yerini bilmek zorunda. Futbolunla yaparsın yapacağını, hareket ima çok tasvip ettiğim şeyler değil”