Tümer Metin'den Beşiktaş - Adana Demirspor maçı değerlendirmesi
Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılar 3-0 öne geçtiği mücadelede 90+7’de yediği son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş’ın eski kaptanlarından Tümer Metin, olaylı geçen 90 dakikayı ve yaşananları değerlendirdi. İşte Tümer Metin’in açıklamaları:
“Giren oyuncular neyi yapmadı? Salih için şunu söyledim, Alanya’dan geldin mi gelmedin mi diye. Kenan da arafta. Balotelli orta sahada topu almış, Batshuayi yanına geliyor top almak için. Yeni transfere bakış açısı budur, neden Kenan Karaman alındının karşılığını verecek 1 maç oynarsın. Zaten albenisi olan bir oyuncu değil. Salih 1-2 tane sıkıştırabilir, cezbeder gönülleri. Beşiktaş’ın oyuncusu iyi oyuncudur, iyi mücadele etti denmez”
“Beşiktaş adına ders çıkarılması gereken bir gece. Bu tip maçlara ligimizde tüm takımlar yakalanacak. Şampiyon apoletli kadronun bu anları daha doğru oynaması lazım. İki tane 100. yıl kadrosu gördüm ben, 3-0’dan maç vermez o kadrolar. 3-0’dan 3-2 olsun 90 dakika daha oynasınlar yine 3-3 olmaz. Oyunun emrettiği hileler vardır, topu çarptırırsın, tecrübeler de böyle devreye girer”
“Sahanın içinde futbolcu motivasyonunu yukarı çekecek şeyler bulur Michael Jordan gibi. Sevgili Balotelli bunları yaparken bunları bir gün kendisine yapılacağını da düşünecek. Birisi de seni tahrik etmeye çalışır. Senin yaptığın gibi sana da bir davranış gelir, o zaman ne yapacağın önemli. Balotelli ekstra motive olmuş, kendisini yukarıda tutmuş. Ben oyuncu – teknik adam ilişkisinin saha içerisinde maç oynanırken bir sınırda kalması tarafındayım. Herkes yerini bilmek zorunda. Futbolunla yaparsın yapacağını, hareket ima çok tasvip ettiğim şeyler değil”
“Vida’yı arıyor Beşiktaş. Stoper tandeminde ahengin bozulduğu belli. Vargas ve Assombalonga Montero üzerinden etkili oldular. Montero golde var ama Montero üzerinden defansif anlamda zaaflar gördük. Bir oyuncunun sadece takım üzerinde eksikliği hissedilebilir, bir de ekstra yanındakinin defosunu da gösterebilir. Vida hem deneyimli, hem de stoper meziyetleri olan bir oyuncu. Welinton tamamen stoper değil mesela. Welinton stoper dendiğinde zaafları geliyor gözümün önünde. Son iki maçta da çok net gördün bunu”
“Geçen seneki şampiyonluğun en önemli mimari özveri, mücadele fedakarlıktı. Her hafta Sergen hoca futbolcularını tebrik ediyordu ve doğru oyun oynuyordu iyi oyundan önce. Daha yukarıdan oynayabilir miyim planını konuşabiliyorsan sahaya sirayet eder. En büyük fark Beşiktaş çok çabuk geri kazanıyordu, geri aldıktan sonra da fayda sağlayacak pozisyonlar buluyordu. Biraz bu eksik geçen seneden sonra. Sakatlıklar elbette var. Çok maç var diyoruz, 3 günde bir maç olacak diyoruz daha ilkinde patladık”
“Zemin de kötüydü. Oynamak isteyen, rakibine oyununu dikte ettirmek isteyen ve ayağı iyi olup koşu mesafesi olan takımlar için büyük zaaf bu durum. Oynamayanların oyuna katkısı, hem de Sergen hoca karşısına alıp neler oluyor der. Bu kadar hırpalayan saha yorar, futbolcu bu akşam yattığında yattığı yeri beğenir.”
“Ghezzal hazır olmadığı için, Larin’in saha içinde kafasında bir sıkıntı varmış gibi geliyor bana, geçen seneki konsantrasyonu yok gibi görüyorum. Pjanic fiziki olarak yüzde 100 değil ama aklıyla kurtarıyor. Batshuayi yüzde 100 hazır. Batshuayi sakatlanmıyor, Atiba, Josef de sakatlanmıyor. Sakatlanmayan sakatlanmıyor. Fenerbahçe’de Gustavo üst üste oynuyor her maç. Biraz futbolcunun vücudunu tanıması, antrenmandan sonra kendine nasıl baktığın da çok önemli”
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