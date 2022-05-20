Son Dakika: Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu!
Son dakika... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.
İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.
İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
İKİNCİ ALTIN MADALYA
Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.
50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.
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