Son Dakika: Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Cenk Tosun’u yeniden kadrosuna kattı.
Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile el sıkıştı.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadeleri yer aldı.
Biz ayrılamayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022
Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/yNLiKtKbE7
2014-2015 sezonunda Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulüpte 141 maça çıkmış ve 64 gol - 13 asist'lik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine çekmişti.
2017-2018 sezonunun devre arasında 22,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle İngiliz kulübünde beklentilerin çok altında kaldı.
Everton’da geçirdiği 4.5 yılda yarım sezon Crystal Palace’a, yarım sezon da Beşiktaş’a kiralanan Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 61 resmi maçta 11 gol - 6 asist üretti.
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