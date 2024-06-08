Son Dakika: Cumhuriyet açıklıyor: Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:59

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:14

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi. Aziz Yıldırım'ın kürsüye gelmesi üzerine Ali Koç ayağa kalkarak kendisini karşıladı. İkilinin el sıkışmasının ardından taraftarlar "Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.

Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun" ifadesini kullandı.

Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir" derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek stadı terk etti.

AZİZ YILDIRIM ÇEKİLMEYECEK

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hilmi Türkay'ın, Aziz Yıldırım'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Yıldırım başkanlıktan çekilmeyecek. Yıldırım'ın başkanlık yarışının yarın daha da çetin geçeceğini söylediği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine "Kongreden çekilmiyorum, yaşananları tüm Fenerbahçe camiası gördü. Tüm üyelerimizi sandık başına oy kullanmaya davet ediyorum. Hukuksuzluğa izin veremeyiz. Kongre divan başkanlığı seçimindeki hukuka uygun olmayan uygulamaları yüce Türk adaletine aksettireceğiz" dediği öğrenildi.