Son Dakika: Fenerbahçe seçiminde gerginlik: Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:18

Güncelleme: 08.06.2024 - 12:20

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" diyerek yanıt verdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu. Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a..." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.

"GAYRİ DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLDU, BURADAN AYRILIYORUM"

Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Yıldırım "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir" diye konuştu ve stadyumu terk etti.

AZİZ YILDIRIM'DAN BASIN AÇIKLAMASI KARARI

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, saat 13:30'da Altunizade'deki ofisinde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.