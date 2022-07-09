Son Dakika: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'e resmen transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:05
Son Dakika: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı
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Hull City, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hull City'de geçiren Allahyar Sayyadmanesh 12 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye Esteghlal FC'den transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 3 maçta süre aldı.


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