Fenerbahçe'den Ayoub El Kaabi kararı!

Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, El Kaabi transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:21
Fenerbahçe'den Ayoub El Kaabi kararı!
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Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi ve Edin Dzeko'nun da formu sonrasında El-Kaabi'den vazgeçtiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Faslı golcüyle daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak Lyon'un devreye girmesinin ardından Kaabi, düşünmek için süre istemişti.

Fenerbahçe de bu süreçte Cenk'le anlaştı ve Kaabi transferi rafa kalktı.


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