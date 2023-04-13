SON DAKİKA Fenerbahçe Beko, play-off'ta

Son dakika... Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Kızılyıldız'a uzatma sonucunda 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'un Baskonia'yı 86-78 mağlup etmesiyle play-off'a kalmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 22:56
SON DAKİKA Fenerbahçe Beko, play-off'ta
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son haftada Kızılyıldız'a konuk oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 79-79 sona erdi. Uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 91-89'luk skorla kaybetti.

Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözünü Olympiakos - Baskonia karşılaşmasına çevirdi. Olympiakos, Baskonia'yı 86-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'de play-off'a kalması kesinleşti.


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