SON DAKİKA Fenerbahçe Beko, play-off'ta
Son dakika... Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Kızılyıldız'a uzatma sonucunda 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'un Baskonia'yı 86-78 mağlup etmesiyle play-off'a kalmayı garantiledi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de son haftada Kızılyıldız'a konuk oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 79-79 sona erdi. Uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 91-89'luk skorla kaybetti.
Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözünü Olympiakos - Baskonia karşılaşmasına çevirdi. Olympiakos, Baskonia'yı 86-78'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'de play-off'a kalması kesinleşti.
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