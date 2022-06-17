Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son dakika... Fenerbahçe Beko başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.
Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.
Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris İtoudis ile anlaşması bekleniyor."
Aleksandar Djordjevic’e teşekkürlerimizle!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 17, 2022
https://t.co/VOTDGcYqPY pic.twitter.com/wrtXBz1rCC
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