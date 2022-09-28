Son Dakika: Fenerbahçe, Filip Novak ile yolların ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Çek sol bek oyuncusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.
Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2022
Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.
Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/q4y7hsKhQF
Fenerbahçe'nin iki yıl önce renklerine bağladığı 32 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 gol attı.
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