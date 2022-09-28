Son Dakika: Fenerbahçe, Filip Novak ile yolların ayrıldığını açıkladı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:05

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Çek sol bek oyuncusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.



Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/q4y7hsKhQF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2022

Fenerbahçe'nin iki yıl önce renklerine bağladığı 32 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 gol attı.