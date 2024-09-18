Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbinin bahis oranları açıklandı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları belli oldu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.86 oranla favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.
DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ
Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi #oran
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