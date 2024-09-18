Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbinin bahis oranları açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:00

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları belli oldu.

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.86 oranla favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.

DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi #oran

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