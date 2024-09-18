Fenerbahçe Boban Marjanovic transferini resmen duyurdu: Geliş tarihi ortaya çıktı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 36 yaşındaki Sırp oyuncu Boban Marjanovic'i renklerine bağladı.
THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yaptı.
Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 9 sezondur NBA'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı."
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Boban Marjanovic, Fenerbahçe'den aylık 45 bin Euro kazanacak. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı oyuncunun perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Geçen sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
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