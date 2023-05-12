Son Dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:15
Son Dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı
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Fenerbahçe, TFF 1’inci Lig’de play-off mücadelesi veren Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı.

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can’ın satın alma opsiyonunu kullandı. Sezon başında 500 bin Euro'ya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe’nin 24 yaşındaki filebekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin Euro girmiş olacak.

İrfan Can Eğribayat

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Göztepe’ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor’dan gelen İrfan Can istikrarlı bir performans göstermişti. Ancak geçen sezon taraftarla tartışan kaleci, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can için Trabzonspor ve Premier Lig ekibi Southampton da devreye girmişti


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