Son Dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:31
Son Dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığını duyurdu
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Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı. Başarılı stoper oyuncusu savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.


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