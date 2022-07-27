Son Dakika: Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığını duyurdu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:31

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Açıklama



Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/PG1ASBQE45 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 27, 2022

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı. Başarılı stoper oyuncusu savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.