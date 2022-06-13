Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile anlaştı!
Süper Lig ekibi, Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
Lincoln, bu akşam İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Santa Clara forması ile bu sezon 44 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergileyen Brezilyalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giymişti.
Fenerbahçe, sol bek, yedek kaleci ve santrafor pozisyonlarına da takviye yapmayı planlıyor.
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