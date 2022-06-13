Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile anlaştı!

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:32
Son Dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile anlaştı!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

Lincoln, bu akşam İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Santa Clara forması ile bu sezon 44 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergileyen Brezilyalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe, sol bek, yedek kaleci ve santrafor pozisyonlarına da takviye yapmayı planlıyor.


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