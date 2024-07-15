UEFA açıkladı... Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile evinde oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakem açıklandı.
Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı Lugano maçının hakemi belli oldu.
Rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Robert Jones yönetecek.
Robert Jones
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz’da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00’de Ülker Stadyumu’nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones’un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
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