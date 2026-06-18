Son Dakika... Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı golcünün bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır."
SÖZLEŞME AYRINTILARI
Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
36 MAÇTA 24 GOLE KATKI
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı.
Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
MALLORCA'DA KRALLIK YARIŞI
Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.
Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.