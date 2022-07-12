Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştıklarını açıkladı

Son dakika... Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 22:20
Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştıklarını açıkladı
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Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."


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