Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştıklarını açıkladı

12 Temmuz 2022 Salı, 22:20

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."