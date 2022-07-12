Son Dakika: Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştıklarını açıkladı
Son dakika... Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/WXYp7tv273
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