Fenerbahçe ile anılan Vincenzo Montella'nın yardımcısından açıklama

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:23

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:34

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Massimo Crivellaro, İl Quotidiano'ya açıklamalarda bulundu.

Montella ile birlikte Adana Demirspor tarihindeki en iyi dereceyi elde ettiklerini dile getiren Crivellaro, sezonun yoğunluğunu ve başarılarını şöyle değerlendirdi:

"Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası yaşadık. Dokuzunculuk hedefimizi biraz daha yükseltmekti ve bunu başardık. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için bir şampiyonluk gibiydi."

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Crivellaro, Adana Demirspor ile sözleşmelerinin sona erdiğini ve devam etmeme niyetlerini bildirdiklerini söyleyerek, "Adana'da kalbimizi bıraktık. Her açıdan muhteşem bir 2 yıl geçirdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile adı anılan Montella'nın yardımcısı, "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.