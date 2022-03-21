Son Dakika: Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığına dair açıklama
Fenerbahçe, Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Macar savunmacı Attila Szalai'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertli takımın Macar stoperi Attila Szalai sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten, yıldız ismin son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. pic.twitter.com/XnJ0QsomUC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2022
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