Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 4 yıl sonra gol attı

20 Mart 2022 Pazar, 20:57

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelede beraberlik golünü kaydeden Kim Min-Jae, karşılaşmanın 66. dakikasında attığı golle 4 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

OPTA verilerine göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Konyaspor'a atan Kim Min-Jae, kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den (Jeonbuk Motors formasıyla) bu yana ilk kez rakip fileleri havalandırdı.