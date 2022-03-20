Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 4 yıl sonra gol attı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında beraberliği getiren golün sahibi oldu. Güney Koreli stoper, bu golle 4 yıl aradan sonra bir ilke imza attı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 20:57
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 4 yıl sonra gol attı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelede beraberlik golünü kaydeden Kim Min-Jae, karşılaşmanın 66. dakikasında attığı golle 4 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

OPTA verilerine göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Konyaspor'a atan Kim Min-Jae, kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den (Jeonbuk Motors formasıyla) bu yana ilk kez rakip fileleri havalandırdı.



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