Osman Korkmazel: Fenerbahçe ikincilik ışığını yaktı

20 Mart 2022 Pazar, 21:01

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İkincilik yarışında büyük önem taşıyan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmasını bildi. Spor yazarımız Osman Korkmazel, Fenerbahçe'nin 88. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"İki takım için de önemi yüksek ‘ikincilik savaşı’ desek yeridir; bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe’nin evinde oynaması bir avantaj olsa da, Konyaspor’un sağı solu (Son 6 hafta sonuçları bunun açık delili) hiç belli olmuyor...

İlhan Palut’un oturmuş kadrosu var da, sakatlık ve cezalar belini büktü genç hocanın. İsmail Kartal’ın tam tersi, hala garantör bir 11’i yok. Kupalara veda etti. Ancak Süper Lig’de 9 maçta 5G 3B 1M ile iyi sonuçlara imza atarken; asıl olan kadrosunu da oturtuyor. Dün akşam geçen haftaki formsuz Ozan dışında, yine aynı 11’i sahadaydı. İlhan Palut’un da savunmadaki ve gollere katkıdaki Abdülkerim’i yoktu... Ülker Stadı İsmail hocanın isteğine karşılık vermişti. Destek üst düzeydeydi. Fenerbahçe yüksek tempoda oyuna başlarken, dakikalar 18’i gösterdiği ana kadar 3 kez Konyaspor kalesini yokladı. Hele ki O. Samuel’in şutunu Sehiç zorlukla çıkardı. Daha sonra aralıklarla Konyaspor’u gol sahasında görür olduk. Fakat bildiğimiz komplike oyundan yoksundular 23. dakikaya kadar. Ne zaman ki 36’da toplu çıktıkları hücuma, Fenerbahçe’nin birleşik savunma hatası ve kaleci Altay’ın acemice hareketleri eklenince, Bytygi’nin dokunuşuyla golü buldular. Daha sonra Fenerbahçe yine gol bölgesinde gözükse de net bir tehlike yaratamadılar. İsmail Kartal’ın çok acil geçen haftaki gibi, Arda Güler ve Pelkas’ı alarak oyuna başlatması elzem...

Sadece Pelkas’ı aldı. Bekletmekle olmaz; Arda niye girmez İsmail kardeş? Sinir harbi yapıyor Fenerbahçeli oyuncular, işinize bakın tribünler gol bekliyor sizden! Arda sesleri gittikçe yükseliyor. İrfan Can piyasaya çıktı, önce penaltı aldırma çabasında Halil Umut Meler oralı bile olmadı. Pes etmiyor bu kez frikik aldı; müthiş vurdu direkte patladı dönen topa Min-Jae Kim dokundu. Skor eşitlendi; Fenerbahçe sağ kanat dan O.Samuel-Rossi ikilisiyle, sıklıkla bindirmeler yapıyor. Tribünlerden yine Arda sesleri derken, çok yorulan sarı kartlı İrfan Can’ın yerine nihayet girdi. Konyaspor’da boş durmuyor. İki taraftan da her an gol gelebilir. Arda vurdu, Sehiç’de kaldı. Son dakikalar, gol hamleleri Fenerbahçe’den, o da ne Pelkas topa öyle bir vurdu ki, 90’a takıldı. Bu golle 2’ncilik savaşını kazanan Fenerbahçe, ‘2’ncilik ışığını’ da yaktı..."