Son Dakika... Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.
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