Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic İstanbul'da
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varıldığını açıkladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a ulaştı.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.
28 yaşındaki Hırvat file bekçisini taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Dominik Livakovic sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
12. TRANSFERİ OLACAK
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli kaleci, futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
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