Son Dakika: Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Twente'yi konuk edecek Fenerbahçe, kadroda değişiklik yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:29
Son Dakika: Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik
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Fenerbahçe, Twente kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir."

Sarı-lacivertli kulübün Twente maçı kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
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