Son Dakika: Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:29

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:49

Fenerbahçe, Twente kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir."

Sarı-lacivertli kulübün Twente maçı kadrosu şu şekilde: