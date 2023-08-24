Son Dakika: Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:12

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:14

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Livakovic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir."