Son Dakika: Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu

Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:12
Son Dakika: Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu
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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Livakovic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: 

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. 

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir."


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Dominik Livakovic fenerbahçe transfer Dinamo Zagreb

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