Son Dakika: Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Livakovic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir."
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